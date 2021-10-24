كورونا في العراق.. تسجيل 1064 إصابة جديدة و11 حالة وفاة

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 01:04 ص

سجلت العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالي 2045027 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان، بتسجيل 36 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 22937، فيما تم تسجيل 2207 حالات شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1984439حالة.