سجلت العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالي 2045027 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان، بتسجيل 36 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 22937، فيما تم تسجيل 2207 حالات شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1984439حالة.
بوابة العرب
كورونا في العراق.. تسجيل 1064 إصابة جديدة و11 حالة وفاة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سجلت العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالي 2045027 إصابة.
سجلت العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالي 2045027 إصابة.