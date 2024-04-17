إعلام عبري: إسرائيل تنشر أسلحة إضافية تمهيدا للهجوم على رفح الفلسطينية

ذكرت تقارير إعلامية عبرية أن إسرائيل نشرت مدفعية إضافية وناقلات جند مدرعة في محيط قطاع غزة، مما يشير إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لشن هجومه البري على مدينة رفح، بجنوب القطاع، والتي يوجد بها ما لا يقل عن 1.4 مليون مدني فلسطيني نازح، بحسب ما أفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الأربعاء.

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال في حالة تأهب وأنه تم الموافقة علي العملية من الأركان العامة لجيش الاحتلال الإسرائيلي ووزير الدفاع يوآف جالانت. وامتنع جيش الاحتلال عن التعليق على التقارير.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم أمس الثلاثاء، أنه يشتري 40000 خيمة للتحضير لإجلاء مئات الآلاف من المدنيين النازحين الذين لجأوا إلى رفح، وهي منطقة حضرية رئيسية والتي لم يدخلها جيش الاحتلال بعد.