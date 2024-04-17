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الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الزمالك يتلقى إخطارا من الأمن بعدد الجماهير فى نصف نهائى الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك
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أخطرت الجهات الأمنية إدارة نادى الزمالك، بأعداد الحضور الجماهيري خلال المواجهة المرتقبة مع نظيره دريمز الغاني، ضمن منافسات ذهاب نص نهائى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ومن المقرر أن يستضيف نادى الزمالك، نظيره دريمز الغاني، فى تمام السادسة من يوم الأحد المقبل، عل ملعب "استاد القاهرة الدولى"، في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.
حيث اخطرت الجهات الأمنية نادى الزمالك بحضور 30 ألف مشجع فقط لمباراة الفريق، رافضه طلب القلعة البيضاء بزيادة الأعداد، وحضور السعة الكاملة.
وتأهل الزمالك، لمباراة نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على مودرن فيوتشر بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب بثلاثة أهداف لهدفين.

الزمالك دريمز الغاني اعداد جماهير الزمالك فى مواجهة دريمز كأس الكونفدرالية