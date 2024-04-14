"النمر" يتفقد سير وانتظام العمل بمستشفى أشمون العام بالمنوفية

قام خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، يرافقة الدكتور محمد العناني نائب مدير مستشفى أشمون العام، وميرفت طاحون مدير التفتيش المالي والإداري بمجلس مدينة أشمون، وأحمد قرقوش رئيس قسم الاشغالات بجولة تفقدية لمتابعة سير وإنتظام العمل بمستشفى أشمون العام خلال العطلة الرسمية، والتأكد من تواجد أطقم الأطباء والتمريض وجميع العاملين بتلك الفترة، وكذا الإطمئنان على حالات المرضي ومستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم بالمستشفى.

كما قام بتفقد قسم العناية الحرجة وأقسام الإستقبال والطوارئ، ووحدة القسطرة، والوقوف على مدى جاهزية تلك الأقسام ومدى توافر المستلزمات الطبية اللازمة بالإضافة إلى مدى كفاءة وإستعداد الأطقم الطبية المقدمة للخدمة والوقوف على أهم الاحتياجات اللازمة بجميع أقسام المستشفى.

من جانبه، أكد النمر اهتمام الحكومة والقيادة السياسية بدعم القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى المنظومة الصحية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم للحد من آلامهم ومعاناتهم.