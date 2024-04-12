سقط من أعلى.. طلب التحريات في العثور على جثة شاب أسفل عقار بالوراق

طلبت جهات التحقيق بالجيزة، من أجهزة الأمن بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول العثور على جثة شاب أسفل عقار بالوراق، وكلفت بانتداب الطب الشرعي بإعداد تقرير مفصل عن أسباب وفاته.

وكانت البداية بتلقي مأمور قسم شرطة الوراق، اخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بالعثور على جثة شاب أسفل عقار بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث القسم الى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص أن الجثة لشاب يدعى "جمال.م" يرتدي ملابسه كاملة وتوجد به كسور كتفرقة ونزيف خارجي نتيجة سقوطه من مرتفع.

وتم إيداع الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.