نائب رئيس مستقبل وطن: الشعب اختار السيسى لإصراره على استكمال الإنجازات

رحب النائب أحمد عبد الجواد، النائب الأول رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، بضيوف الحزب في الأيام المباركة من شهر رمضان الكريم، مهنئاً الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة تنصيبه رئيسا للجمهورية في الولاية الجديدة.

وأضاف عبد الجواد، خلال كلمته بحفل إفطار حزب مستقبل وطن، أن تنصيب الرئيس جاء بعد استحقاق انتخابي شهده العالم أجمع، وجاء معبراً عن إرادة المصريين، في بناء دولة ديمقراطية جديدة تتسع للجميع، حيث عبر الشعب المصري بوضوح عن إصراره في استكمال إنجازات الدولة المصرية خلال السنوات الماضية.

وأكد نائب رئيس الحزب، أن جميع الانجازات التي تحققت ما كانت ستحقق إلا في وجود شعب يصر ويسعى لاستكمال المسيرة، وقيادة سياسية واعية تسعى لتثبيت القواعد الديمقراطية الحديثة.

وأوضح النائب أحمد عبدالجواد، أن حزب مستقبل وطن، يدافع عن ثوابت الدولة المصرية، ويسعي لذلك خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الرئيس السيسي يسعى لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري و الاستمرار في السياسات التى تنتهجها الدولة المصرية والتى تقوم على محددات وطنية واضحة.

وقال عبد الجواد، إن الحزب يسعى لتحقيق مستهدفات العمل الوطني التي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا على استمرار الحزب في دعم كافة مؤسسات الدولة الوطنية خلال المرحلة المقبلة.