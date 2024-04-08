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الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ السيسي والشعب المصري بمناسبة عيد الفطر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ارسل الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك برقيات تهنئة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقيادات الدولة والشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك وجاء نصها كالاتي : 

"باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، كما تؤكد الكنيسة الكاثوليكية صلاتها وتعضيدها لجميع قيادات الدولة المصرية. ونصلي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب. حفظ الله مصر وشعبها العظيم".

 

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