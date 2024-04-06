«سياحة النواب»: رسائل الرئيس خلال إفطار الأسرة المصرية دعوة لتعزيز الحوار

أعربت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، عن سعادتها وفخرها بالمشاركة في حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وكافة أطياف المجتمع.

وقالت نورا علي، في تصريحات لها، إن رسائل الرئيس خلال الحفل ارتكزت على أهمية وضرورة الاستمرار في رفع حالة الوعي المجتمعي وخليق جيل مثقف وقادر على المجابهة وإدراك كل التحديات والأزمات المحيطة.

وأشارت نورا علي، إلى أن مشهد الترابط والتكاتف ونوعية وحجم الحضور الذي ظهر عليه حفل الإفطار نجاح يُحسب للرئيس السيسي الذي غرس القيم والمبادئ الأصيلة ونجح نجاحًا مبهرًا في إعادة الثقة إلى الجميع معارضة قبل مؤيدين.

وأوضحت أن رسائل الرئيس بمثابة دعوة صريحة وواضحة لمواصلة الحوار والنقاش الوطني حول كافة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتنصهر عنه مجموعة حلول واقعية يتم تطبيقها على أرض الواقع.

وتابعت: "حديث الرئيس في كل المناسبات يتسم بالهدوء والحكمة والثقة ومخاطبة الرأي العام بكل بساطة وإشعاره بمكانته وأهمية دوره في تحقيق الأهداف الوطنية التي اخطو ببلادنا إلى آفاق أرحب".