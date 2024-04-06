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السبت 06 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

فلسطين.. إطلاق نار بشكل مكثف خلال اقتحام الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بإطلاق نار بشكل مكثف سمع دويه خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر بلدة عزون شرق قلقيلية بالضفة الغربية.

ومنذ صباح اليوم، وينفذ الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، كما نفذ ضربات مدفعية استهدفت شارع السكة شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وبيت حانون شمال القطاع، وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي على المواطنين الفلسطينيين بشكل مكثف في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة .

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، بمختلف أنواع الآليات الحربية، ونتج عن تلك الاستهدافات المتواصلة، ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى الفلسطينيين ما أدى لاستشهاد 33091 مواطنًا فلسطينيًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 75750 آخرين.

فلسطين إطلاق نار اقتحام الاحتلال بلدة عزون مدينة قلقيلية