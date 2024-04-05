سفارة قطر بالقاهرة تحتفل بيوم اليتيم العربي

نظمت سفارة قطر بالقاهرة، حفل إفطار بمناسبة شهر رمضان و"يوم اليتيم العربي" للمساهمة فى رسم البسمة على وجوه الأطفال الأيتام.

وقال سفير قطر طارق الأنصاري: نحتفل بيوم اليتيم العربى بحضور أكثر من 150 طفل يتيم من أجل أن يشعروا بالحب والاهتمام من خلال الإفطار معهم.

وأضاف، نحن نهتم بالأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة خاصة الأطفال ونود أن نراهم عنصر فعال فى المجتمع.

وقام السفير بتوجيه الشكر إلى منظمة "صناع الخير" لمشاركتهم فى الإعداد والتنسيق مع السفارة القطرية لحضور الأطفال.

حضر حفل الإفطار عدد من السفراء منهم: كوريا الجنوبية، إيطاليا، سلوفينيا، البوسنة والهرسك، كازاخستان، باكستان، مقدونيا، مالطا، سويسرا، النرويج.

كما حضر الفنانة إلهام شاهين، الفنانة ليلى عز العرب، الفنانة جورى بكر، المستشار خالد القاضى رئيس محكمة الاستئناف، المستشار عادل ماجد، النائب علاء عابد.