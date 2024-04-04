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الخميس 04 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة.. شاهد

استمراراً لتوجيهات الرئيس السيسى..

مصر تواصل أعمال الإسقاط
مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية
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استمرارًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعم الجهود المبذولة لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، واصلت القوات الجوية المصرية على مدار يومى الثالث والرابع  من شهر إبريل الجارى تنفيذ مهام الجسر الجوى الإنسانى لإسقاط المساعدات والاحتياجات الأساسية ومواد الإغاثة العاجلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين بشمال قطاع غزة.

حيث أقلعت عدد من طائرات النقل العسكرية المصرية من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية على المناطق المعزولة بشمال قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة المشاركة بالتحالف الدولي.

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