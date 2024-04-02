بالفيديو.. السيدة انتصار السيسي تشهد أداء الرئيس اليمين الدستورية بالعاصمة الجديدة

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية، لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات، أمام مجلس النواب، في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك حسبما عرضت فضائية "إكسترا نيوز" في مقطع فيديو لها، اليوم الثلاثاء.

وكان أبرز الحضور السيدة انتصار السيسي، والسيدة آية السيسي ابنة الرئيس، فيما أطلقت المدفعية عقب أداء اليمين الدستوري 21 طلقة، احتفالا بتنصيب الرئيس لولاية جديدة للبلاد.

وتلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القسم الدستوري أمام مجلس النواب، ويكون نصه كالتالي: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، قد تلى الرسالة الواردة من الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليبدأ بعدها الإجراءات الكاملة لتنصيب الرئيس، وسط حضور من الحكومة و كبار رجال الدولة.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان قد أدى اليمين الدستورية عن فترة الولاية الأولى أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، في عام 2014، بينما أدى اليمين الدستورية، في فترة ولايته الثانية أمام مجلس النواب 2018.