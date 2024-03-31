وزير الشباب يكرّم القائمين على تنفيذ الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية بالانتخابات الرئاسية

قام الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مساء أمس السبت، بتكريم القائمين على تنفيذ الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية في الإنتخابات الرئاسية 2024، تحت شعار "شارك.. الكلمة كلمتك"، بالمركز الأوليمبي في المعادي، وذلك لدورهم المتميز وجهودهم الملموسة والمشرفة خلال فترة الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك بحضور المستشار/ أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، نائبيه المستشار / شادي ممدوح رياض، المستشار / شريف صـــــديق، الدكتور عبدالله الباطش، مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، الأستاذة إيمان عبدالجابر، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، بالإضافة إلى مديري مديريات الشباب والرياضة بمحافظات الجمهورية وجانب من قيادات الوزارة.

في مستهل كلمته: قال الدكتور أشرف صبحي، في البداية أتقدم باسمي وباسم وزارة الشباب والرياضة للهيئة الوطنية للانتخابات المُوقرة على تعاونها المثمر، من أجل توعية وحث المواطنين والشباب على النزول للاقتراع، توفير جميع الخدمات اللوجستية لخدمة الناخبين والمساهمة في إنجاح العملية الانتخابية، عبر توفير أجواء حضارية تعكس الصورة العصرية للجمهورية الجديدة ".

وأشاد سيادته بالدور الكبير لجميع القائمين على تنفيذ الحملة القومية وجهودهم في الاستحقاق الدستوري، قائلا: "كنتم على قدر المسئولية، ونجحتم في الاستحقاق الدستوري الذي شهد له العالم أجمع، حيث أكدنا على حتمية وضرورة وأهمية إيجابية المشاركة في الانتخابات الرئاسية؛ كونها نقطة تحول فارقة في تاريخ الدولة العظيمة نحو تسطير التاريخ المجيد للجمهورية الجديدة التي نرغب جميعًا دون استثناء في استكمال إنجازاتها لمشروعاتها القومية في ربوع الوطن، أن شعبها يتميز بدرجة عالية من الوعي ويستحق كل نهضة وتقدم ورقي من قيادة تتولى زمام الأمور في الاتجاه والمسار الصحيح وفق رؤية يحكمها التخطيط الاستراتيجي في كافة الأبعاد والمجالات، حتى حقق الرئيس السيسي النجاح في تولي مسئولية البلاد لولاية جديدة.

وتابع: كل شخصية رائدة كرمناها اليوم هي قصة نجاح جديدة ومصدر إلهام لكل الأجيال في الحاضر والمستقبل ودافع لمزيد من البذل لخدمة وطننا، والتأكيد على استدامة تقديم النماذج الشبابية المشرفة وأصحاب الإنجازات في مختلف المجالات والقطاعات.

وأشار سيادته إلى أن ثقتنا في الشباب المصري والكيانات الشبابية غير محدودة ومازالت، معربًا عن سعادته بدورهم الاستراتيجي ومشاركتهم الفاعلة والجدية في الانتخابات الرئاسية نحو مستقبل دولة راسخة قوية تقابل العديد من التحديات.

من جانبه: نقل المستشار/ أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، تحيات وتقدير المستشار /حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بخالص الشكر والتقدير والعرفان لوزارة الشباب والرياضة وتعاونها مع الهيئة الوطنية للانتخابات في تحقيق أحد أهدافها، بتوعية المواطنين والشباب بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، والوصول إلى أعلى نسبة مشاركة بخطوات مدروسة عن طريق التوعية والتثقيف لكافة فئات المجتمع وبطريقة غير مباشرة مع صناع المحتوى، وهناك استدامة ومزيد من التعاون مع كافة أجهزة الدولة.

وفي ختام اللقاء أهدى وزير الشباب والرياضة درع الوزارة إلى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، وتكريم مديري المديريات.