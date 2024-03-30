"النايل سات" تحقق 43.8 مليون دولار أرباحًا بزيادة 12٪ عن العام السابق

أعلن اللواء سامح قته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات، أن الشركة حققت أرباحًا عن العام المنتهي في 31/12/2023 بلغت قيمتها ٤٣،٧٥٤ مليون دولار مقارنة بمبلغ ٣٨،٩٦٧ مليون أمريكي أرباح عن عام 2022 وذلك بنسبة زيادة ١٢٪.، كما بلغت إيرادات النشاط نحو ١٠١،٨٢٥ مليون دولار مقارنة بمبلغ ٩٩،٨٥٩ عام 2022 بنسبة زيادة ٢٪.

جاء ذلك الإعلان خلال انعقاد الجمعية العمومية للنايل سات فى مقر الشركة في ٦ أكتوبر اليوم السبت والتى اقرت فى نهايه اجتماعها توزيع 50 سنتًا أمريكا لكل سهم.

وخلال اجتماع الجمعية العمومية استعرض اللواء سامح قته التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣ والذي سلط الضوء على جهود الشركة على المستوى التنظيمي والهيكلي والتسويقي.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للنايل سات أن قرار الشركة بالاستثمار في أذون الخزانة بالجنيه المصري والسندات الحكومية بالعملات الأجنبية استهدف تحقيق أقصى استفادة من رصيد النقدية المتاح لدى الشركة حيث بلغت إيرادات الفوائد الدائنة بالميزانية نحو ٢٢،٧ مليون دولار أمريكي مقارنه 7،5 مليون دولار أمريكي وبزيادة قدرها ٢٠٥٪.

كما أوضح التقرير أيضًا أن إجمالي الأصول بالميزانية بلغ نحو ٦٦٠،٨٨٩ مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ ٦٤٩،٨٨٨ مليون دولار أمريكي في ميزانية عام 2022، وذلك بزيادة قدرها ١١،٠٠١ مليون دولار أمريكي. وأن إجمالي حقوق المساهمين بالميزانية بلغ ٦٢٢،٩٠٧ مليون دولار مقارنة بمبلغ ٦٠٤،٢٢٦ عن العام الذي سبقه بزيادة قدرها ١٨،٦٨١ مليون دولار أمريكي.

واشار اللواء سامح قته إلى أن النجاحات لم تقتصر على الشق المالي للشركة بل شملت انجازات أخرى كحصول الشركة على أعلى مستوى لشهادة WTA العالمية لمحطتها الأرضية وكذلك على شهادة الإيزو ٩٠٠١ في نظم إدارة الجودة بعد استيفاء كافة اشتراطات المواصفة بالتوازي مع إعادة هيكله الشركة بما يتناسب مع توصيات شهادة الإيزو في نظم إدارة الجودة والحوكمة.

كما شدد رئيس مجلس إدارة النايل سات والعضو المنتدب في تقريره على توفير كافة الإمكانات للاستثمار في العنصر البشري بالشركة الذي يمثل ركيزة أساسية في مسيرة نجاح الشركة من خلال تنمية القدرات والمهارات والخبرات وإعداد كوادر لقيادة الشركة في المستقبل.

كما وجه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الشكر والتقدير لكافة العاملين بالشركةعلى الجهد المبذول خلال العام وكذلك إلى أعضاء مجلس الإدارة لإسهاماتهم الإيجابية في دعم إدارة الشركة وخططها للتطوير والتحديث المستمر بما يتلائم مع مكانة شركة النايل سات كأحد أهم مشغلي الأقمار الصناعية في الشرق الأوسط وأفريقيا.