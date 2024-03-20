اشتراكات مخفضة لطلاب جامعة عين شمس على وسائل هيئة النقل العام

أعلنت جامعة عين شمس بالتعاون مع هيئة النقل العام عن توفير اشتراكات مخفضة لطلاب الجامعة على وسائل هيئة النقل العام المختلفة، ربع سنوي (3 شهور) بقيمة تصل إلى 870 جنيها.

وأشارت أيضا إلى الاتفاق على اشتراك جديد يسمح بركوب جميع خطوط هيئة النقل العام (العادية والمكيفة) ربع سنوي (3 شهور) قيمة الاشتراك 1200 جنيه، وذلك من خلال مكتب الاشتراكات “العباسية - المظلات - العتبة - الدراسة - الجيزة - جامعة الأزهر”.

وأعلنت إدارة جامعة عين شمس الأوراق المطلوبة وهى:

- صورة بطاقة الرقم القومى سارية.

- عدد (2) صورة شخصية حديثة 4*6.