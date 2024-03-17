برلماني: تقديم التحالف الوطني 80% من المساعدات لغزة دليل على دوره القوي في دعم القضية الفلسطينية

أكد النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، أن إعلان التحالف الوطني للعمل الأهلي عن تقديم حوالي 80% من المساعدات التي تكفلت بها مصر للشعب الفلسطيني في غزة، ومنها 300 قاطرة محملة بأكثر من 3.5 ألف طن من المواد الغذائية، وأكثر من 90 طنًا من الألبان وحفاضات الأطفال، و25 طنًا من المياه، و190 طنًا من الأدوات والمستلزمات الطبية، بالإضافة لنحو 117 طنًا من الملابس والبطاطين الشتوية وغيرها من المساعدات، دليل على دوره القوي في دعم القضية الفلسطينية وتخفيف الأعباء عن الشعب الفلسطيني.

وأضاف الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي أصبح أحد القوى الناعمة التي تمتلكها الدولة المصرية بالخارج.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي مستمر فى تقديم المساعدات الإنسانية لأهالى قطاع غزة، وزيادتها لتغطية احتياجات العشب الفلسطيني الشقيق في غزة.

وطالب النائب نادر الخبيري، الشعب المصري بالتعاون والتكاتف مع التحالف الوطني للعمل الأهلي لتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني للتخفيف من معاناتهم ومساعدتهم على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي شعباً وحكومةً تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والاستقلال.

ولفت النائب نادر الخبيري، إلى أن التحالف يعمل طوال الوقت على تعزيز وصول جميع أنواع المساعدات والمساهمة في القضية الفلسطينية، مما ضاعف قدرة الدولة على تخصيص المزيد من الموارد المختلفة الداعمة لأهالي غزة.