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الأربعاء 06 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

"بيصلح اللي اتكسر".. تفاصيل برنامج رامز جلال في الموسم الرمضاني 2024

برنامج رامز جلال
برنامج رامز جلال في الموسم الرمضاني
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يواصل الفنان رامز جلال الظهور في السباق الرمضاني ببرنامج مقالب على مدار 14 عاما، محققًا أعلى نسب مشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن الملصق الدعائي الخاص به.

أثار الملصق الدعائي الذي يحمل اسم “رامز جاب من الأخر” تساؤلات كثيرة من الجمهور والتعليقات الإيجابية والسلبية، أبرزها؛ "مطول بالبياخة، كالعادة نعرف إنه تمثيل بس نحبه، أحسن واحد يعمل كاميرا خفية، الكلمة تخوف، المقلب اللي هيكسر الدنيا، أنت هتموت حد في مرة".

يتضمن مقلب رامز جلال هذا العام، استضافة نجوم من الوسط الفني بينهم خلافات أو منافسات مثل محمد الشرنوبي وسارة الطباخ وحسن شاكوش وطليقته ومها أحمد وفادي خفاجة، ومن أبرز الفنانين المشاركين، كريستيانو رونالدو، إمام عاشور، محمود كهربا، غادة إبراهيم، عمرو يوسف، محمد عبد المنعم، علي البليهي لاعب نادي الهلال السعودي.

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