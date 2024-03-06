مستشار الأمن الوطني بالبحرين يتفقد مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية

تفقد الفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفه مستشار الأمن الوطنى، قائد الحرس الملكى وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بمملكة البحرين والوفد المرافق له، مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة يرافقه الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكرى واللواء أ. ح. عبد المعطى عبد العزيز علام قائد المنطقة المركزية العسكري.

تضمنت الزيارة تفقد مركز تنسيق أعمال دفاع الدولة، حيث استمع إلى عرض تقديمى لمكونات القيادة الاستراتيجية وما تضمه من جهات تخصصية ومنشآت تعليمية وإدارية، كما تفقد مركز السيطرة المتكامل لخدمات الطوارئ والسلامة العامة الذى روعى فيه اتباع أحدث النظم التكنولوجية وآليات القيادة والسيطرة.

كما تم المرور على نادى الفروسية بالقيادة الإستراتيجية ونادى الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية اللذان تم إنشائهما وفقاً لأحدث المعايير الدولية فى مجال رياضة الفروسية بما يؤهلهما لإستضافة كبرى البطولات الإقليمية والدولية.

وأشاد الفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفه بما شاهده من إمكانيات وقدرات تمتلكها الدولة المصرية تضاهى الدول الرائدة فى ذلك المجال بما يعزز من قدرة قواتها المسلحة على دعم ركائز الأمن القومى ويؤكد مكانتها الرائدة فى منطقة الشرق الأوسط، كما أعرب عن إمتنانه لتلك الزيارة التى تعكس مدى علاقات التآخى بين البلدين الشقيقي، متمنياً لمصر دوام التقدم والازدهار بكافة المجالات.