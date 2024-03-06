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الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

بالصور.. الخريطة الكاملة لبرامج «راديو مصر» في رمضان

المفتى
المفتى
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انتهت أميمة شكري رئيس الإدارة المركزية للأخبار والمشرف على راديو مصر، من خريطة الإذاعة خلال شهر رمضان، والتى تتنوع ما بين البرامج المتنوعة والمسلسلات الإذاعية. 

وأكدت أميمة شكري، أنها كانت حريصة على استهداف كافة الشرائح العمرية، فى اختيار الأعمال الإذاعية سواء برامج أو المسلسلات وتتضمن الخريطة  مسلسل "حمادة قلب الأسد" بطولة خالد سرحان ومروة عبد المنعم ومسلسل "السرداب"بطولة  ميدو عادل.

ومسلسل بنات ذوات بطولة كريم عفيفى وأنعام سالوسة ومسلسل "عفريت البدروم" بطولة ماجد القلعي ورضا إدريس.

ويقدم راديو مصر مجموعة من البرامج منها: "برنامج الشيف غالية مع غالية، و"المفتي" مع د. شوقي علام، و"النصيحة للرجالة" تقديم  أحمد منتصر، و"قلبك بيروح فين " مع دعاء فاروق، و"ما قل ودل" مع جمال عنايت. 

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