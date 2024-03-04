الأربعاء.. افتتاح المعرض الاستعادى للفنان عبد الغفار شديد بجاليرى أوف آرت

يفتتح جاليرى اوف آرت، بالشيخ زايد، المعرض الاستعادى للفنان البروفيسور عبد الغفار شديد، وذلك فى تمام الساعة السابعة مساءًا يوم الاربعاء الموافق 6 مارس، ويستمر حتى 6 ابريل 2024.

يتضمن المعرض أعمال فنية للفنان عبد الغفار شديد، تعرض لاول مرة، وتستمر خلال شهر رمضان من الساعه 12 ظهرًا الى 3 عصرًا، ومن الساعة الـ9 مساءا حتى الساعه 12 صباحًا، ماعدا يوم الجمعه.

وكانت قد أطلقت دار بونهامز للمزادات العالمية، مزادا لبيع فنون الشرق الأوسط، لمختلف رواد الفنانين التشكيليين والنحاتين المصريين وأهم الفنانين التشكيليين المعاصرين، ومن بين هؤلاء الفنانين الفنان عبد الغفار شديد، حيث عرض المزاد لوحة "القرية النوبية"، التى يقدر ثمنها ما بين 4000 إلى 6000 جنيه إسترلينى.

قدم الفنان عبد الغفار شديد، العديد من المعارض الفنية والتي منها، شارك في ترينالي الجرافيك - القاهرة 1996، وشارك في الصالون الأول لفن الرسم (أسود ـ أبيض) بمركز الجزيرة للفنون مايو 2004.

كما شارك في معرض بعنوان (مختارات) بجاليري إبداع - الزمالك مارس 2022، ومعرض بعنوان (مختارات عربية) الرابع بجاليري ضي للفنون والثقافة - المهندسين يونيو 2022.

وحصل على العديد من الجوائز منها الجائزة الأولى فى مسابقة الطلائع ( رحلة إلى أوروبا ) 1966، والجوائز الدولية، جائزة المعرض الدولى للفن ( دور الفلكلور ) ميونخ، والجائزة الثانية فى المعرض الدولى لألعاب الشعوب بمدينة ميونخ 1968.

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