المقاومة الفلسطينية تعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية في بيت لاهيا

قالت المقاومة الفلسطينية اليوم السبت، إنها أسقطت مسيرة إسرائيلية من نوع هيرمس 900 بصاروخ مضاد للطائرات في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

واستشهد 17 فلسطينيا على الأقل وأصيب العشرات إثر قصف الاحتلال ثلاثة منازل على رؤوس ساكنيها في دير البلح وجباليا في شمال ووسط قطاع غزة.

استشهد أيضا 3 نازحين فلسطينيين، جراء قصف طائرات الاحتلال مسجدًا شرق دير البلح، كما استشهد 15 مواطنًا فلسطينيًا، وعدد من الجرحى إثر قصف طائرات الاحتلال منزلًا شرق دير البلح.

ومنذ قليل، تم وصول عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين، إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر غارات الاحتلال على دير البلح وسط قطاع غزة.

كما استهدفت غارات الاحتلال الإسرائيلي، مسجد البخاري بدير البلح وسط قطاع غزة، ونفذت طائرات الاحتلال الحربية، قصفًا على منزل في منطقة البصة بدير البلح وسط القطاع.