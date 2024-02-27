المطران عطا الله حنا: نتمنى أن ينتهي العدوان على غزة قريبًا

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم، إن المجازر مستمرة ومتواصلة على مدار الساعة في قطاع غزة وغالبية سكان القطاع يعيشون في حالة مأساوية من الفقر والجوع والعوز والتشريد.

وأضاف “حنا”، حسب ما نشره عبر صفحته الرسمية علي شبكة التواصل الاجتماعي الفيس بوك، أما آن لهذه المأساة المروعة أن تنتهي بعد كل هذه المناشدات والنداءات والمطالبات بوقف الحرب.

وتابع: أما آن لأهلنا في غزة أن ينعموا بقليل من الهدوء لكي يتمكنوا من لملمة جراحهم ودفن شهداءهم ومواساة أحباءهم، إنها كارثة إنسانية غير مسبوقة ونتمنى ونطالب بأن ينتهي هذا العدوان قريبا لكي ينعم أهلنا في غزة بحياة أفضل.