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الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

طلب التحريات في مصرع طفل وإصابة والده في حادث دراجة نارية بالعياط

ارشيفية
ارشيفية
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كلفت جهات التحقيق بالجيزة، أجهزة الأمن بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول مصرع طفل وإصابة والده فى حادث دارجة نارية بالعياط، وانتدبت مفتش الصحة لإجراء الصفة التشريحية للطفل المتوفى واستعلمت عن الحالة الصحية للمصاب.

كانت الإدارة العامة لمرور الجيزة، تلقت إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحيتين. 

وعلى الفور انتقلت أقرب دورية أمنية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص مصرع طفل يبلغ من العمر 8 سنوات وإصابة والده بكسور في حادث دراجة نارية نقل على إثرها للمستشفى.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مصرع طفل اصبابة والده حادث دراجة نارية العياط