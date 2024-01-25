اليوم.. تحديد تصنيفات اللاعبين المتأهلين إلى الأدوار النهائية للريشة الطائرة البارالمبية

تنطلق اليوم الخميس، منافسات ثالث أيام النسخة الأولى من بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة البارالمبية، المقامة على صالة رقم 3 و4 باستاد القاهرة الدولي بمدينة نصر خلال الفترة من 23 وحتى 28 يناير الجاري.

تشهد منافسات اليوم تحديد تصنيف اللاعبين المؤهلين للدور الثاني والأدوار النهائية للبطولة، طبقا للنتائج ومستوى الإعاقة للاعبين المشاركين في البطولة والمؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، وتستكمل منافسات "فردي الرجال - فردي السيدات - زوجي الرجال - زوجي السيدات - الزوجي المختلط".

يشارك في البطولة 140 لاعبا ولاعبة من 25 دولة هى: أستراليا - البرازيل - بلغاريا - كندا - الهند - إيران - إيطاليا - كوت ديفوار - نيجيريا - البرتغال - تركيا - أوغندا - الكاميرون - تايوان - كولومبيا - التشيك - فنلندا - فرنسا - ألمانيا - ليبيا - نيبال - سلوفاكيا - إسبانيا - أوكرانيا - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف"، وذلك وفقًا لما أعلنه الماليزي لوي وان سوي الحكم العام للبطولة.

جدير بالذكر أن اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، تولي اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتهدف اللجنة البارالمبية المصرية لتأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 وتحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة المصرية.