اليوم.. مؤتمر صحفي لمدرب الزمالك للحديث عن كأس دبي للتحدي

يعقد معتمد جمال مدرب الزمالك، اليوم الخميس، مؤتمر صحفي للحديث عن مشاركة الفريق في بطولة كأس دبي للتحدي.

وتقام بطولة كأس دبي للتحدي، بمشاركة أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، والزمالك المصري.

ويواجه الزمالك، فريق الرجاء المغربي غدا الجمعة على ستاد آل مكتوم.

وتضم قائمة الزمالك في الإمارات كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.