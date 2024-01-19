طقس دافئ على جنوب سيناء.. والعظمى 26 درجة

تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، طقسًا دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، والعظمى بالمحافظة بلغت 26 درجة والصغرى 16 درجة، ورياح معتدلة 28 كيلومترًا على الساعة، العظمى بمدينة سانت كاترين 14 درجة، والصغرى اثنان.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم، على مدن المحافظة:

رأس سدر الصغرى 11 والعظمى 23.

طابا الصغرى 11 والعظمى 20.

كاترين الصغرى اثنان والعظمى 14.

طور سيناء الصغرى 13 والعظمى 22.

شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 26.

من جانب آخر، أعلنت الإدارة العامة للمرور بجنوب سيناء، أن الحالة المرورية على الطرق الصحراوية، تشهد سيولة تامة على معظم طرق مدن المحافظة، لا سيما عدم تلقي غرفة العمليات أي بلاغات تفيد بوجود معوقات على الطرق أو تأثير على الحركة المرورية.

وفي بيان لهيئة الأرصاد الجوية المصرية أشارت إلى أنه اعتبارًا من يوم الإثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤، ستكون هناك أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحرى️، وانخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من (٥:٤ درجة مئوية)، يصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، واضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الموج (٤:٣ متر).