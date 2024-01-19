وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيره الإسرائيلي توزيع المساعدات الإنسانية في غزة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" ، الخميس، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بحث مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت كيفية توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، كما أكد أوستن على ضرورة تغيير حدة العمليات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة إلى عمليات أقل حدة ، جاء ذلك حسبما أفادت قناة "الحدث" الإخبارية .

كما أبلغ وزير الدفاع الأمريكي نظيرة الإسرائيلي، أن الولايات المتحدة تأمل منع التصعيد على الحدود اللبنانية وأكد لويد أوستن أنه يعرف حجم المخاوف الإسرائيلية بشأن الحدود اللبنانية.

وتستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي تدمير البنية التحتية في قطاع غزة، واستهداف مواقع سكنية بالكامل في مدينة خان يونس، مما يزيد من أعداد الشهداء والجرحى الفلسطينيين، وأمس الخميس، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل غرب مدينة غزة، ونتج عن ذلك القصف استشهاد مواطنين فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين.