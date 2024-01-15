في معرض الكتاب.. "شيكابالا.. المتمرد النبيل" لـ أشرف بيدس

صدر حديثا للكاتب أشرف بيدس، كتاب جديد بعنوان "شيكابالا.. المتمرد النبيل"، عن دار سما للنشر والتوزيع، والمقرر مشاركته في الدورة 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب المزمع إقامته في الفترة من 24 يناير الجاري ويستمر حتى 5 فبراير المقبل.

ويقع الكتاب في 268 صفحة من الحجم المتوسط، والذي يتناول سيرة شيكابالا الكروية بدءً من نادي الموهوبين في أسوان ولعب الكرة في قرية الحصايا مسقط رأسه وصولا إلي نادي الزمالك، ثم احترافه في باوك اليوناني وعودته، واقترابه من الانضمام إلي النادي الأهلي، وعودته مرة أخري للزمالك، والاحتراف في نادي الوصل الاماراتي، وسبورتنج لشبونة البرتغالي، والإسماعيلي المصري، والرائد السعودي، والعودة مرة ثانية لليونان مع أبولون سيمرنى، والرجوع الأخير إلى القلعة البيضاء.

ويفتح الكتاب سراديب الحكايات حول الفتي الأسمر بما له وما عليه، ويحتفي به كونه أحد رموز نادي الزمالك، وواحد من كباتنه التاريخيين.

كما يرصد الكتاب المعارك التي خاضها شيكابالا مع الإعلام الرياضي، ويكشف عن آراء خبراء الكرة من مصر والوطن العربي والعالم حول موهبة شيكابالا بصفته أحرف من أنجبته الملاعب المصرية.

ويضم الكتاب أيضا جزءا خاصا بمصطلحات كرة القدم، والأغاني التي تغنت بها الجماهير.. فالكتاب سيرة كروية للفتي الأسمر تقديرا لما قدمه للجماهير من متعة، وفي المقابل احتفي بكم من الحب والتشجيع من جماهير الزمالك بصورة فاقت كل ما هو متوقع، وأصبح من العسير أن يحتل نجم آخر تلك المكانة التي حظي بها الاباتشي الملهم الساحر شيكابالا.