بالصور.. انطلاق المؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته 55

انطلق منذ قليل وقائع المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة ال55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب والسفيرة هيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج في القاهرة، ومحمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريينن ومجموعة كبيرة من قيادات وزارة الثقافة والإعلام وذلك بالمصرخ الصغير بدار الأوبرا المصرية.

ويشهد المؤتمر، الكشف عن أبرز ملامح الدورة ال55، وعدد الدول المشاركة، وأهم الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية التي سيشهدها المعرض هذا العام.

وتنطلق الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار "نصنع المعرفة نصون الكلمة"، وتحل عليها دولة النرويج كضيف شرف، وتنعقد الدورة الـ 55 من معرض الكتاب، في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس، في الفترة من 25 يناير 2024 وحتى 6 فبراير 2024، ووقع اختيار اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، على عالم المصريات، الدكتور سليم حسن، ليكون شخصية المعرض، ورائد أدب الطفل، يعقوب الشاروني، ليكون شخصية معرض الكتاب الطفل