البنتاجون: مقاتلات أمريكية وبريطانية استهدفت 10 مواقع تابعة لميليشيا الحوثي في اليمن

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الجمعة، بأن مقاتلات أمريكية وبريطانية استهدفت 10 مواقع تابعة لميليشيا الحوثي في اليمن، جاء ذلك حسبما أفادت "سكاي نيوز" عربية في نبأ عاجل.

ومنذ قليل، أفادت صحيفة أن الضربات التي ستقودها أمريكا ضد الحوثيين ستكون محدودة، وتشارك فيها طائرات حربية بريطانية ودول حليفة ستشارك بالضربة المحتملة للحوثيين، وتستهدف مواقع الحوثيين في الحديدة وحجة وصنعاء.

واستهدفت جماعة الحوثيين منذ بداية ديسمبر الماضي، حوالي 11 سفينة في البحر الأحمر، بصواريخها والطائرات المسيرة، كما تركز استهدافها على الطائرات الإسرائيلية المتوجهة إلى موانئها، كنوع من الرد على الهجمات الإسرائيلية الوحشية على غزة.