محافظ الغربية يستجيب لمطالب 24 أسرة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لقاءه بالمواطنين في ختام العام 2023، حيث استقبل 24 أسرة من أهالي المحافظة وذلك ضمن سلسلة لقاءاته المستمرة بأهالي القرى والمراكز للاستجابة لجميع احتياجاتهم ومطالبهم، في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتواصل المباشر والمستمر مع المواطنين وتلبية مطالبهم والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة في وقت قياسي.

وأعرب المحافظ عن سعادته بتواجده بين أهالي الغربية لمشاركتهم أفراحهم بالسنة الجديدة وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم، مشيرا إلى أن لقاءهم اليوم هو أفضل ما ينهي به العام 2023 ويستقبل به عامه الجديد، مضيفا أن تقديم تلك المساعدات هو حق أصيل من حقوقهم الذي ترعاه الدولة لتخفيف العبء عن كاهلهم.

أكد رحمي حرصه على التواصل المستمر مع جموع المواطنين للتعرف على مطالبهم وسرعة حلها ولقاءهم بصفه يومية من خلال الجولات للاستماع لمطالبهم وتلبية احتياجاتهم ، مشددا على استمرار تلقى لجنة المساعدات بالمحافظة لكافة الطلبات لفحصها وتقديم الدعم للأسر المستحقة، لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي.

وأجرى المحافظ حواراً مفتوحاً مع الأسر للتعرف على متطلباتهم وظروفهم المعيشية والاجتماعية وشهد اللقاء مشاهد متنوعة من الفرحة والبهجة التي ارتسمت على وجوه المواطنين وذلك بعد إيجاد حلول جذرية لمشاكلهم وتلبية إنسانية لمطالبهم حيث سلم المحافظ 11 مساعدة مالية للآسر المستحقة مراعاة لظروفهم ولتخفيف العبء عن كاهلهم، كما سلم 5 بطاقات خدمات متكاملة لذوي القدرات الخاصة و 8 كروت "تكافل وكرامة" للأسر المستحقة بالغربية.

كما أكد "رحمي"، أنه تم اختيار المستفيدين وفقا للضوابط التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي طبقا لشروط اختيار المستحقين، وحرصا على وصول الدعم إلى مستحقيه خاصة الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق حياة كريمة لهم، مشددا على ضرورة تسليم الفيزا كارت للمستحقين بكل دقة وتعريف المواطن بكيفية تشغيلها وذلك لراحة المواطنين وتيسيرا عليهم.

وأشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة تسعى دائما لتلبية مطالب أهالي المحافظة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مؤكدا حرصه واستمراره في التواصل الدائم والمباشر مع جميع مواطني المحافظة أثناء جولاته المستمرة للتعرف على مدى احتياجاتهم ومناقشة مطالبهم وتوفير الحلول المناسبة لها وفقا للوائح والقوانين المتبعة.

وأعرب المواطنون عن سعادتهم البالغة باستجابة المحافظ الفورية ، وحرصه على الاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم، ومحاولة تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم.