ضبط مركز للعلاج الطبيعي يتاجر في الأدوية وتشغيل عمالة غير مؤهلة ببني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة ، مع ضرورة امتداد الحملات للقرى والعزب، ومطالبا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام ،خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة ، مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه "د.محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة"، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر، بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة بني سويف، ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها.

حيث قامت الحملة بالمرور علي مركز للعلاج الطبيعي، تبين قيامه بتقديم خدمات طبية وعمل جلسات علاج طبيعي من قبل أشخاص غير مؤهلين وتم ضبط أدوية مهربة غير مسموح بتداولها داخل البلاد ، علاوة على ضبط أدوية خاصة بالحقن منتهية الصلاحية ولا يتم التخلص الآمن لتلك النفايات الخطرة ، وتم عمل محضر بذلك وجار استصدار قرار غلق لمخالفة الاشتراطات الصحية

شارك في الحملة كل من :أحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف، الدكتورة لبني محمد و الدكتورة هند جمال مساعدي مدير إدارة العلاج الحر .