حيثيات حكم الحبس مع الشغل سنتين لمتهم في سرقة المواطنين بالطريق العام

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس ، برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي ، بمعاقبة المتهم "هاني .ح" بالحبس مع الشغل لمدة سنتين لاتهامه بالشروع في السرقة وحيازة أسلحة بيضاء بالطريق العام في منطقة البساتين ، والزمته المصاريف الجنائية بالدعوي.



صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي وعضوية المستشارين طارق محمد ابو عيده و خالد عبد الغفار النجار الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة ، وأمانة سر محمد طه.



وكشف أمر إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية ، بأن المتهم بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة شرع وآخر مجهول في سرقة المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق ، والمملوكة للمجني عليه رفعت مصطفى بطريق الإكراه الواقع عليه بالطريق العام ليلاً ، بأن أشهرا في وجهه أسلحة بيضاء لشل مقاومته وكال له ضربتين بسلاح أبيض "سكين" استقرت بذراعه الأيمن وصدمه بسيارته، فأحدث به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق ، حال تواجد المجهول بمحل الواقعة للشد من أذره ، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه إلا وهو ضبط المتهم والجريمة متلبساً بها ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات ، كما أحرز المتهم سلاح أبيض سكين ومطواه دون مسوغ من القانون.



واكدت المحكمة في حيثيات حكمها حسبما استخلصتها المحكمة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه وبتاريخ ۲۰۲۳/٥/٩ حوالي الساعة السابعة مساءاً توقف المتهم وبرفقته آخر مجهول بالسيارة قيادة المتهم أمام المجني عليه والذي كان متوقفاً على الطريق الدائري عائدا من عمله وفي انتظار وسيلة مواصلات لتوصيله إلى محل إقامته بالمنيب فأبلغاء أنهما متجهان إلى تلك المنطقة وما أن صعد إلى السيارة وجلس بالمقعد الخلفي لها وما أن انهى من مكالمة وردت له على هاتفه المحمول حتى قام المتهم بجذب الهاتف منه إلا أنه لم يتمكن من انتزاعه منه .

فطلب المجهول من المتهم أن يهتم بالطريق وقام هو بإخراج مطواة وأمسك بها بيده اليمنى ووضعها على رقبة المجني عليه حال إمساكه للهاتف بيده اليسرى وحال ذلك هدأ المتهم من سرعة السيارة وأخرج سلاح أبيض كذلك من أسفل عجلة القيادة وتوقف بالسيارة وطلب من المجني عليه أن يترك الهاتف ويغادر السيارة وعندما رفض ضربه بالسلاح الأبيض إلا أنه تمكن من مفادة الضرية بالحقيبة التي كان يحملها وحاول القفز من السيارة إلا أن المتهم عاجله بضربة على يده اليمنى إلا أنه تمكن من القفز ولتواجد سيارة أمام السيارة قيادة المتهم عاد المتهم بسيارته إلى الخلف ليدهس قدم المجني عليه اليمنى ثم يتقدم بسيارته ليدهس قدمه اليسرى ثم يصطدم بتروسيكل ويتمكن المارة من الإمساك به وإبلاغ الشرطة بينما تمكن الآخر المجهول من القرار ، وتوصلت التحريات الأمنية الي صحة الواقعة وثبوتها علي المتهم لتصدر المحكمة حكمها المتقدم .

