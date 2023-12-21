بعد 5 وقائع.. سقوط لص الشقق السكنية بأسلوب المفتاح المصطنع في الطالبية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في القبض علي سائق "له معلومات جنائية مسجلة" المتهم بسرقة المساكن والشقق السكنية بأسلوب المفتاح المصطنع بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب المحافظة.

كانت قد تعددت بلاغات سرقة الشقق السكنية أمام المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب تلك الوقائع سائق "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وبمواجهته إعترف بقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال السرقة وارتكابه 5 وقائع بأسلوب المفتاح المصطنع مستخدمًا "سيارة مستأجرة- تم ضبطها وبإرشاده ضُبط المسروقات ومبلغ مالى.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.