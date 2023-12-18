ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن ، بينما غادر عدد 17 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22225 طن تشمل: 7140 طن يوريا و 2954 طن ملح معبأ و 3600 طن مولاس و 2389 طن جبس معبأ و 5792 طن رمل و 350 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48834 طن تشمل : 13500 طن قمح و 9600 طن ذرة و 1920 طن خشب زان و 8610 طن خردة و 9854 طن حديد و 70 طن فول صويا و 5280 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 351 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 126 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2689 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 147511 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 319146 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية ، و عدد 8 وحدات نهرية ( بارج ) بعد ان قاموا بتفريغ شحنة تقدر بحوالي ( 1724 طن ) أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا .. و تحميل شحنة تبلغ حوالى ( 1742 طن ) من القمح متجهه إلى المنيا و امبابة ، ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5436 شاحنة .

شاركت هيئة ميناء دمياط فى اصطفاف المعدات الذى نظمته محافظة دمياط للوقوف علي مدي استعداد المحافظة وجاهزية وكفاءة معداتها لمواجهه الكوارث والأزمات وأحوال الطقس السيئ للتعامل مع الامطار أثناء فصل الشتاء .

جاء ذلك بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والقيادات التنفيذية بالمحافظة .

ومن جانبه أوضح اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أنه طبقا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، يضع الميناء كافة إمكانياته ومعداته لخدمة المجتمع المحيط بالشراكة والتنسيق الدائم والمستمر مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إلى جانب قيادات جميع الشركات العاملة بميناء دمياط .