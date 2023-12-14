أهلي جدة يمطر شباك الفيحاء برباعية نظيفة في الدوري السعودي

حقق فريق أهلي جدة، مساء اليوم الخميس، فوزًا عريضًا على مضيفه الفيحاء برباعية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

وعاد الأهلي إلى سكة الانتصارات بفوزه على الفيحاء، بعد التعثر في الجولة الماضية أمام الرائد بالتعادل سلبيًا في الدوري السعودي.

جاءت رباعية الراقي في الشوط الأول، حيث سجل فراس البريكان هدفين في الدقيقتين 11 و30 من صناعة الفرنسي ألان سانت ماكسيمين، الذي بدوره صنع هدفًا آخرًا لزميله علي مجرشي في الدقيقة 17.

واختتم الدولي الجزائري رياض محرز الرباعية في الدقيقة 43 من ركلة جزاء، ليفوز أهلي جدة بنتيجة 4-0 على الفيحاء.

بهذا الفوز، بدأ أهلي جدة مطاردة النصر صاحب المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي، وأصبح الفارق بينهما 3 نقاط، ولكن الأخير له مباراة غدًا الجمعة أمام الاتفاق في نفس الجولة.

بتلك النتيجة، وصل أهلي جدة إلى النقطة 34 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 19 نقطة في المركز العاشر.