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الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استمرار فعاليات "مبادرة كنز بلادى" لنشر الوعى الأثرى بمدارس الفيوم

جانب من المحاضرات
جانب من المحاضرات
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قالت الدكتورة نرمين عاطف مدير ادارة الوعي الآثري في الفيوم، بأن فاعليات مبادرة كنز بلادى لنشر الوعى الاثرى بمدارس الفيوم مستمرة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، برعاية الدكتورة امانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والدكتورة ريحاب عريق وكيلة المديرية ومصطفى مبارك مدير إدارة شرق التعليمية، وتحت اشراف الدكتور علي البطل مدير عام آثار الفيوم وحسين عبد القادر مدير المنطقة.

حيث قامت ادارة الوعى الأثري بقيادة نرمين عاطف مديرة الإدارة بمنطقة آثار الفيوم
بزيارة مدرسة سمارت الخاصة وعمل محاضرة عن اهم المعالم الاثرية بالمحافظة، متناولة أهم المعالم الأثرية بمحافظة الفيوم. 

يعد علم الآثار جسرًا زمنيًا يمكننا من خلاله التواصل مع تراث الإنسانية وفهم تطورها عبر العصور، والحفاظ على هذا التراث يعزز هويتنا الثقافية ويساهم في تعزيز جودة حياتنا وبيئتنا المحيطة، ومعرفة أهم اثار بلادنا يساعد على المحافظة على الآثار بإعتبارها مصدرًا رئيسيًا لحفظ تاريخ البلاد وتاريخ الشعوب التي عاشت فيها، ويعكس حضارتها.

 كما تناولت المحاضرة ايضًا عن هرم اللاهون بين الماضي والحاضر وأهمية المنطقة الأثرية وأهم الاكتشافات الأثرية بالمنطقة وتناولت اهتمام ملوك الدولة الوسطى بالفيوم.

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