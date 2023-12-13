بابا الفاتيكان: سكان غزة منهكون جراء الصراع ويجب وقف إطلاق النار فورًا

دعا بابا الفاتيكان البابا فرنسيس إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، قائلا " سكان قطاع غزة منهكون جراء الصراع".

وأضاف البابا فرنسيس حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية /آكي/ "أتابع الصراع الدائر في إسرائيل وفلسطين بقلق وألم كبيرين.. وأجدد ندائي من أجل وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية"، مشيرا إلى المعاناة الكبيرة التي يعيشها أهالي القطاع.

وتابع " أشجع جميع الأطراف المعنية على استئناف المفاوضات، كما أطلب من الجميع الالتزام العاجل بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة الذين غدوا منهكين وهم بأمس الحاجة إليها".

وشدد بابا الفاتيكان في الوقت ذاته على ضرورة إطلاق سراح جميع الرهائن على الفور، الذين رأوا بصيص الأمل قبل أيام قليلة.