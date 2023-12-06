محافظ المنوفية يلتقي عميد كلية طب المنوفية لدعم أوجه التعاون

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام الدكتور محمد النعمانى عميد كلية الطب جامعة المنوفية ، حيث تم بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك فيما يخص القطاع الطبى بالمحافظة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ووفقا لاهداف ومحاور الجمهورية الجديدة .

وأكد محافظ المنوفية، أهمية الدور الرائد لكلية الطب كونها صرح كبير من صروح التعليم بجامعة المنوفية وشريكاً فاعلاً في خطط التنمية بالمحافظة من خلال إعداد كوادر طبية مميزة تساهم فى الارتقاء بالمنظومة الصحية ، مشيرا إلى أن المحافظة بصدد إقامة 6 مستشفيات صحية عملاقة بمراكز أشمون والشهداء والسادات ومنوف وشبين الكوم وقويسنا ، فضلاً عن إقامة مركز الأورام الجديد بمنوف والذي سيخدم أكثر من 5 مليون مواطن وذلك لتقديم خدمة طبية مميزة وتحقيق نقلة نوعية بمستوى الخدمات الصحية .

من جانبه أعرب عميد كلية الطب عن تقديره لجهود محافظ المنوفية بشتى القطاعات وسعيه نحو تحسين نوعية الخدمات وتحقيق إنجازات وتطوير شامل في كافة المجالات المتنوعة.