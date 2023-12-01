بورصة المغرب تغلقُ على تباين في التعاملات

أَغلقت البورصة المغربية أمس الخميس، على تباين في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعًا بنسبة 0.02 %، عند 11.781،56 نقطة.

فقد تقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.05 % ليستقر عند 964،26 نقطة، فيما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة 0.04 % بمجموع 868،38 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.1 % بمجموع 10.909،42 نقاط.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 6 ملايين درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 604 مليارات درهم مغربي.