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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

غدًا.. عزاء الفنان طارق عبدالعزيز بمسجد الشرطة في الشيخ زايد

الفنان الراحل طارق
الفنان الراحل طارق عبدالعزيز
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تتلقى أسرة الفنان طارق عبدالعزيز العزاء غدًا الثلاثاء، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بعدما رحل عن عالمنا أمس بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وشيعت جنازته اليوم بحضور عدد كثيف من نجوم الوسط الفني.

شارك في تشييع جثمان الفنان طارق عبدالعزيز عدد كبير من نجوم الفن مثل: محمد هنيدي، شريف منير، مصطفى قمر، حمادة هلال، إياد نصار، داليا مصطفى، أحمد رزق، أحمد خالد صالح، هنادي مهنا، أشرف زكي، أحمد داش، سليمان عيد، علاء مرسي، نهال عنبر، سلوى محمد علي، علي الطيب، حسني شتا، جمال ومحمد العدل، محمد رياض، فتوح أحمد، محمد الصاوي، أيمن عزب إيهاب فهمي وغيرهم من الفنانين.

وفي هذا السياق تأثرت صفحات مواقع التواصل الإجتماعي عقب الإعلان عن خبر وفاة الفنان طارق عبدالعزيز، ونعى عدد كبير من نجوم الوسط الفني بكلمات مؤثرة ورسائل شديدة الحزن وحالة ذهول وتحديدًا من فريق عمل مسلسل "بقينا اتنين" حيث وافته المنية أثناء تصوير إحدى مشاهده.

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