تحت شعار "شبـاب قـادر.. يبدع.. يقود".. انطلاق فعاليات منتدى شباب الدلتا النسخة الثانية بالدقهلية

إنطلقت اليوم الأحد فعاليات منتدي شباب الدلتا النسخة الثانية، بالقاعة الكبري بنادي الحوار الرياضي، وذلك بالتزامن عبر فيديو كونفرانس، حيث دشن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منتدى شباب الدلتا علي مستوي 11 محافظة، والذي ينفذه الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، والإدارة المركزية لتمكين الشباب والإدارة المركزية لمراكز الشباب ووحدة السياسات، بالتعاون مع الكيان الشبابي سند شباب الدلتا، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، بعد إطلاقه رسميًا في 5 نوفمبر الجاري، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالقاهرة.

وتتناول ورش العمل وجلسات المنتدى، عددًا من المحاور منها: الأطروحات الشبابية، الاقتصاد وتمكين الشباب، والإستثمار، التأهيل الشبابي لمتطلبات سوق العمل الحديثة، لتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ريادة الأعمال ومستقبل الشركات الناشئة، لإعلام الرقمي واستخدام السوشيال ميديا، أهيل الكوادر المجتمعيه للمساهمة في صناعه القرار، والتي ستخرج بعدد من التوصيات والمخرجات، التي تهدف تنمية المجتمع والشباب، في عدد من المناحي، ثشمل المجالات الاجتماعية، والتمكين الإقتصادي والسياسي، وكذلك ريادة الأعمال.

جاء ذلك بحضور غادة السيد مسئول التدريب بالإدارة العامة للشباب، وبدأت الفعاليات بالسلام الوطني، ثم تلاوه آيات من القرآن الكريم، ثم تم الإعلان عن سلسلة الجلسات الحوارية وورش العمل وجلسات مع متخصصين في مجالات مختلفة وخاصة التمكين الاقتصادي للشباب، بقاعة المؤتمرات بنادي الحوار الرياضي.

فيما يعتبر المنتدى بمثابة منصة تثقيفية حوارية لشباب الدلتا لنخرج منها بتوصيات حقيقية تخدم محافظات الدلتا ويتشارك شباب المحافظات في العطاء والبناء، تحت شعار "شبـاب قـادر، يبـدع، يقـود".

فيما أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة على أهمية منتدى شباب الدلتا في نسخته الثانية، وذلك لدور الشباب الفعال في عملية التنمية في المجتمع، وتولى وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اهتمامًا كبيرًا بالكيانات الشبابية، على مستوى الجمهورية، بهدف إعداد جيل من الكوادر الشبابية يكون مؤهلًا بالعلم والمعرفة، واعيًا ومستنيرًا يعمل لمصلحة مجتمعه ووطنه".

تأتي فعاليات تدشين منتدى شباب الدلتا النسخة الثانية بالدقهلية، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وطارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب.

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