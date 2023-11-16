عبدالرحمن البشاري: برنامج تكافل وكرامة دعم الأسر الفقيرة وحولها إلى منتجة

أكد الكاتب الصحفي عبدالرحمن البشاري، أن برنامج تكافل وكرامة، يهدف إلى مساعدة الأسر الفقيرة في جميع أنحاء مصر، مع التركيز بشكل خاص على محافظات الصعيد.

وأضاف “البشاري” خلال لقائه ببرنامج ملفات المذاع على قناة النيل للأخبار، يشمل البرنامج عدة مزايا، منها:

صرف مبلغ نقدي شهري للأسر الفقيرة، بحد أدنى 450 جنيهًا.

توفير فرص عمل للأسر الفقيرة، أو تقديم قروض لهم لإقامة مشاريع استثمارية.

إعفاء أبناء الأسر الفقيرة من المصاريف الدراسية في جميع المراحل التعليمية، حتى مرحلة الجامعية.

وأضاف الكاتب الصحفي عبدالرحمن البشاري، أن هناك عدة شروط للالتحاق ببرنامج تكافل وكرامة، ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

أن تكون الأسرة تحت خط الفقر.

أن يكون المتقدم أحد الفئات المستهدفة، وهي: “كبار السن الذين ليس لديهم ملفات تأمينية في القطاع الخاص أو العام، أو مصدر دخل ثابت - أصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة - المرضى بأمراض مزمنة لا تسمح لهم بالعمل - الأرامل والمطلقات - النساء المعيلات لأسرهن”.

وأوضح البشاري أن البرنامج يشمل أيضًا توفير فرص عمل مناسبة لكل أفراد الأسرة من أعمال يدوية وحرف مختلفة، بهدف تحويلهم من الأسر المستهلكة إلى الأسر المنتجة.

وتطرق الصحفي عبدالرحمن البشاري، إلى مشروع حياة كريمة الذي ساهم في أدخال مشاريع الصرف الصحي إلى العديد من قرى محافظات مصر، الذي حمي المواطنين من الأمراض والمعاناه الاقتصادية في تكلفة نقل خزانات الصرف الصحي، وإعادة ترميم بعض المدارس وتطويرها، بجانب ترميم المنازل لبعض المواطنين، وأدخال مياه الشرب وتوصيل الأنترنت، مشيرًا إلى مبادرات الصحة وعلى رأسهم القضاء على فيروس سي، ساهمت فى علاج الكثير من المواطنين مجانا.





