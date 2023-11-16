الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تجتمع بالهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية

اجتمع المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وأعضاء الحملة، بأعضاء الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية لتبادل الرؤى والأفكار النقاشية لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وخروج الانتخابات الرئاسية في أفضل صورة تليق بالدولة المصرية.

تناول الاجتماع أهمية التكاتف بين كافة الأحزاب السياسية والكتل الداعمة للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، وضرورة نشر الوعي بين المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أن الحملة جامعة لكل المصريين وخطابها موجه لجميع المواطنين، من أجل حشد كافة القوى الشعبية والقيادات المؤيدة لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي.