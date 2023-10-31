مجلس جامعة كفر الشيخ يشيد بالمراكز المتقدمة للجامعة في كافة التصنيفات الدولية

عقد مجلس جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، جلسته الدورية بقاعة المجلس، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات، والمستشار عبدالله غلاب المستشار القانوني للجامعة، والدكتور محمد أبو والي مدير مركز ضمان الجودة.

بدأ مجلس الجامعة، بتقديم التهنئة للدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، علي صدور القرار الجمهورى بتجديد الثقة وتوليه رئاسة الجامعة لفترة ثانية، كما وجه رئيس جامعة كفر الشيخ الشكر والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على تجديد الثقة له، مؤكداً أن هذه الثقة تزيد من تحمله المسئولية تجاه جامعة كفر الشيخ، ومواصلة العمل لتصبح في المكانة التي تستحقها بين مصاف الجامعات العالمية.

كما وجه رئيس جامعة كفر الشيخ، اعضاء مجلس الجامعة، بضرورة ترشيد الإنفاق، لمواجهة أي تداعيات وأعباء تمر بها البلاد، وأن كل ما تمتلكه الجامعة من موارد هو ملك للدولة، وأنه ينبغي علينا جميعا الحفاظ عليها.

استعرض مجلس جامعة كفر الشيخ، تصنيف شنغهاي وحصول الجامعة على مراكز متقدمة بالتصنيف، والتأكيد على الاستمرار فى تميز الجامعة فى كافة المجالات والعمل على وصول الجامعة لأفضل المراكز المتقدمة فى كافة التصنفيات الدولية، وهو ما يؤكد أن النجاح مبنى على رؤية واستراتيجية وخطط طويلة المدى وليس وليد الصدفة، مؤكداً على أن هذا التميز نتيجة لجهود الجامعة ومنتسبيها بهدف التطوير المستمر للوائح وآليات النهوض بالبحث العلمى والجهود المستمرة التى تبذلها ادارة الجامعة فى كافة المجالات.

وأشاد رئيس جامعة كفر الشيخ، بالجهود الكبيرة التي توليها القيادة السياسية في توفير كافة الخدمات للمواطنين من خلال المبادرات الرئاسية التي تُطلقها للارتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم.

كما وجّه رئيس جامعة كفر الشيخ، أيضًا، بتكثيف جهود الجامعة مؤكداً استمرار الجامعة في إطلاق القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والندوات التثقيفية والفعاليات والأنشطة المُختلفة، والمُساهمة الإيجابية في بناء القدرات بالمجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية، بالتعاون مع مبادرة «حياة كريمة»، تفعيلًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى المحافظة.