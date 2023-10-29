الدفاع المدني الفلسطيني يحذر من تكرار انقطاع خدمات الاتصالات في غزة

الأحد 29/أكتوبر/2023 - 11:11 ص

حذر المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل، اليوم الأحد، من تكرار انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت مرة أخرى في قطاع غزة، مؤكدا أنه يؤثر على طواقم الدفاع المدني وعلى حياة المواطن في القطاع بشكل عام.

وكشف محمود بصل - في تصريح خاص لقناة (سكاي نيوز عربية) - عن أن اليومين الماضيين كانا الأصعب منذ بدء الحرب؛ بسبب انقطاع وسائل الاتصالات والإنترنت عن القطاع، حيث كانت طواقم العمل تتحرك بناء على سماع دوي الانفجارات في مختلف المناطق.

وقال إن "الطواقم الميدانية كانت تتحرك بناء على سماع أصوات الانفجارات أو من خلال قيام أحد الناجين من مناطق القصف بالذهاب إلى أحد نقاط الدفاع المدني في المدينة والإبلاغ شفهيا عن وجود قصف من منطقة ما، وعلى أثرها تتحرك فرق الإنقاذ".

وأشار بصل إلى أن هناك بعض الاستهدافات التي جرت ولم يكن لدى الدفاع المدني علم بها بسبب غياب الاتصالات.. مضيفا "إننا عثرنا على شهداء ومصابين أثناء جولاتنا صباح اليوم في الأماكن التي كانت تتعرض للاستهداف الليلي من جانب الطيران الإسرائيلي"، مبينا أن مئات البنايات والمنازل دمرت كليا وآلاف الوحدات تضررت.

وكانت منظمة "نت بلوكس" لمراقبة الشبكات قد أعلنت - في وقت سابق - أن خدمة الإنترنت بدأت تعود تدريجيا إلى قطاع غزة صباح اليوم بعد أن انقطعت مساء يوم الجمعة خلال عمليات قصف مكثفة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

