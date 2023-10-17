حقوق عين شمس تحتفى باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

نظمت كلية الحقوق جامعة عين شمس ندوة بعنوان احتفالية 6 أكتوبر، وذلك برعاية محمد صافي، عميد الكلية، ومحمد الشافعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، وأحمد ديهوم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورائد أسرة طلاب من أجل مصر بحضور إدارة الكلية وضيوفها وعدد كبير من أبناء الكلية.

وقد افتتح محمد صافي، عميد الكلية، الندوة بالترحيب بضيوف الكلية وأدار مجريات الندوة، والتي حاضر فيها كل من: اللواء أركان حرب إبراهيم عبد العاطي قائد سرب في الضربة الجوية الأولى، اللواء أركان حرب محمود محمد حسنين زميل اكاديمية ناصر العسكرية العليا، واللواء أركان حرب محمد الهمشري مساعد اكاديمية ناصر العسكرية.

وقد أبرز المتحدثون الإعجاز العسكري الذي قامت به قواتنا المسلحة في مواجهة عدوان غاشم أشاع عن نفسه أنه القوة التي لا تقهر ، وأظهروا كيف أن إرادة أبطال القوات المسلحة وإقدامهم قد أزالت غطرسة هذا العدو فعبروا قناة السويس واجتازوا أكبر ساتر ترابي وأفقدوا العدو توازنه في ست ساعات فقط.

وفي ختام الاحتفالية، أكد صافي على ضرورة معرفة أبناء الكلية بالتاريخ المشرف لقواتنا المسلحة ، مؤكدا على ضرورة لحمة أفراد الشعب والتفافهم حول قواتهم المسلحة، ثم قدم درع الكلية للضيوف وشكر لهم وللحضور الكريم، مؤكدًا دعم الكلية لكل ما من شأنه إذكاء روح الوطنية والانتماء