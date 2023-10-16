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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مكين يتفقد "شبراهورا المركزي" للاطمئنان على سير العمل.. صور

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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زار الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الإثنين مستشفى شبراهور المركزى ، للاطمئنان على حسن سير العمل وأحوال المرضى وذلك في إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة  بتكثيف الحملات المرورية.

وكان في استقباله الدكتور تامر يوسف مدير المستشفى وتفقد مكين قسم الاستقبال والقسم الداخلي والعيادات الخارجية والصيدلية إلى جانب قسم الغسيل الكلوى ومكتب الصحة بالمستشفى ، واطمأن على سلامة الغرف بمبنى الحميات . 

واستمع وكيل الوزارة إلى المترددين ليطمئن على توافر الخدمة العلاجية، والأطباء للوقوف على نقاط ضعف تقديم الخدمة الطبية والعمل على حلها، وثمن في نهاية الجولة جهود الفريق الطبي بالمستشفى وما يقدمونه من أجل خدمة المرضى.

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الدقهلية الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الغسيل الكلوي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
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