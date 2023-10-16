مكين يتفقد "شبراهورا المركزي" للاطمئنان على سير العمل.. صور

زار الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الإثنين مستشفى شبراهور المركزى ، للاطمئنان على حسن سير العمل وأحوال المرضى وذلك في إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتكثيف الحملات المرورية.

وكان في استقباله الدكتور تامر يوسف مدير المستشفى وتفقد مكين قسم الاستقبال والقسم الداخلي والعيادات الخارجية والصيدلية إلى جانب قسم الغسيل الكلوى ومكتب الصحة بالمستشفى ، واطمأن على سلامة الغرف بمبنى الحميات .

واستمع وكيل الوزارة إلى المترددين ليطمئن على توافر الخدمة العلاجية، والأطباء للوقوف على نقاط ضعف تقديم الخدمة الطبية والعمل على حلها، وثمن في نهاية الجولة جهود الفريق الطبي بالمستشفى وما يقدمونه من أجل خدمة المرضى.

IMG-20231016-WA0064

IMG-20231016-WA0065

IMG-20231016-WA0058

IMG-20231016-WA0059

IMG-20231016-WA0068

IMG-20231016-WA0069

IMG-20231016-WA0062

IMG-20231016-WA0063

IMG-20231016-WA0066

IMG-20231016-WA0067

IMG-20231016-WA0070

IMG-20231016-WA0071

IMG-20231016-WA0056

IMG-20231016-WA0057

IMG-20231016-WA0060

IMG-20231016-WA0061