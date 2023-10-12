"الصحفيين" تعلن عن موعد تلقي أوراق القيد لجدول تحت التمرين

قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، برئاسة وكيل أول النقابة هشام يونس، فتح باب تلقى أوراق الزملاء المقبلين على القيد بجدول تحت التمرين بداية من 23 أكتوبر القادم وحتى 4 نوفمبر 2023.

وتضمن الإعلان الذي صدر من نقابة الصحفيين بقيادة خالد البلشي نقيب الصحفيين، الإجراء المطلوبة للتقديم فى لجنة القيد بنقابة الصحفيين وهى كالآتي:

ملء استمارة العضوية.

تقديم شهادة المؤهل الدراسي ( بكالوريوس أو ليسانس أو ما يعادلهما) إلى لجنة القيد بنقابة الصحفيين بجداول تحت التمرين.

تقديم شهادة الميلاد.

تقديم شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

تقديم عقد عمل من المؤسسة التي تعمل بها من رئيس مجلس الإدارة ومختوم بختم المؤسسة.

تقديم خطاب ترشيح من المؤسسة لعضوية النقابة.

تقديم استمارة صادرة من التأمينات الاجتماعية توضح الموقف التأميني لدى المؤسسة التي تعمل بها “برنت تأمينات”.

تقديم صحيفة الحالة الجنائية.

تقديم عدد 6 صورة شخصية وحديثة.

تقديم صورة بطاقة الرقم القومي.

وكما قررت لجنة القيد برئاسة هشام يونس، الالتزام بالمادة 8 من لأئحة القيد التي تنص على ما يلي: يشترط لقبول الاعضاء الجدد اجتياز أربع دورات تدريبية معتمدة من مجلس النقابة في اللغتين العربية والانجليزية والكمبيوتر والتشريعات المهنية، وذلك قبل عرضهم على لجنة القيد.

وسوف يعلن جدول الدورات بالتنسيق مع لجنة التدريب وتطوير المهنة بعد اعتمادها من مجلس النقابة تفعليًا للائحة.