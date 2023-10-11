باحثة: الأيام المقبلة ستشهد التصعيد بسبب إصرار إسرائيل على الاجتياح البري

قالت هبة شكري الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد التصعيد في ظل إصرار إسرائيل على تنفيذ الاجتياح البري خلال يومين بحسب ما ذكره القادة الإسرائيليون.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "تحاول حكومة بنيامين نتنياهو ألا تهدأ الأوضاع إلا بعد انتصار حقيقي تستخدمه كورقة أمام الجمهور الإسرائيلي، وهذا النجاح قد يكون تدمير البنية التحتية لحماس أو استهداف مخازن الأسلحة والصواريخ أو إضعاف حماس بشكل عام أو اجتياح بري تستخدمه كنجاح من وجهة نظرها".

وتابع الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الأمور ستتجه إلى التصعيد خلال الأيام القادمة، خاصة مع عدم وجود أي ضغط على إسرائيل لوقف ما تفعله خلال الأيام الماضية.